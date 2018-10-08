Mine Çayıroğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında ayrıntılar…

Mine Çayıroğlu’nu Çalıkuşu dizisinde Munise karakteri ile tanımıştık. Pek çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Şu sıralar Star TV’de yayınlanan Söz dizinde Nisan karakterine hayat veren Mine Çayıroğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mine Çayıroğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mine Çayıroğlu, 28 Aralık 1977’de doğdu. Kameralar karşısına ilk kez 1982 yapımı Adile Teyze ve 1984’te İmparator filmleriyle geçti. Şimdi, Mine Çayıroğlu’nu daha yakından tanıyalım. Mine Çayıroğlu kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

MİNE ÇAYIROĞLU KİMDİR?

Mine Çayıroğlu 28 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şile eski Belediye Başkanı İbrahim İhsan Çayıroğlu ve Avukat Atiye Ülkü çiftinin kızıdır. Çocukluğu, şirin bir tatil beldesi olan Şile'de geçti, ilkokul ve orta okulu Şile'de okuduktan sonra İstanbul'a geldi. Yetenekleri önce ailesi, daha sonra öğretmenleri tarafından keşfedilince, 1982 yapımı Adile Teyze ve 1984'te İmparator filmleriyle ilk kez kamera karşısına geçti. 1986’da yayınlanan Çalıkuşu isimli dizide canlandırdığı Munise karakteri ile tanınmaya başladı.

Oyunculuk üzerine ilk eğitimlerini Haluk Bilginer’den alan Mine Çayıroğlu daha sonra 1997 senesinde İngiltere Guildford School of Acting okulunda 3 sene oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk albümünü 2004’de Zümrüt Gibi ismiyle çıkaran Çayıroğlu, 2008’de Altona Müzik Film Yapım Şirketi’ni kurdu. 2009’da müzisyen Özgür Gezgin ile evlenmiş 2012 senesinde boşanmıştır. Bu evliliğinden 2010 doğumlu Derin Deniz isminde bir oğlu vardır. Uzun bir aranın ardından Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Söz' dizisiyle seyirci karşısına çıkan Mine Çayıroğlu, ‘Nisan’ karakterine hayat veriyor. Mine çayıroğlu 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.

Mine Çayıroğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

Rol Aldığı Filmler ve Diziler:

2018 – Söz (Nisan) (TV Dizisi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – İffet (Yasemin) (TV Dizisi)

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Nurgül Kurteşi) (TV Dizisi)

2005 – Müjgan (TV Filmi)

2005 – Beyza'nın Kadınları (Serap) (Sinema Filmi)

2005 – Aşka Sürgün (Sevgi) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası 1. Sezon (Muhabir) (TV Dizisi)

2003 – Metropol Kabusu (Melek) (Sinema Filmi)

2003 – Kırık Ayna (Ceylan Bediroğlu) (TV Dizisi)

2002 – Yaz Gülü (Yazgülü) (TV Dizisi)

2002 – Kurşun Asker (TV Dizisi)

2001 – Şüphenin Gölgesi (Sinema Filmi)

2000 – Güneşin Battığı Yer (Senem) (TV Dizisi)

2000 – Beni Unutma (Gülizar) (TV Filmi)

2000 – Aşk Güzel Şeydir (TV Filmi)

1999 – Şara (Şara) (TV Filmi)

1999 – Figüran (Mine) (TV Filmi)

1998 – Herşey Oğlum İçin (TV Filmi)

1997 – Baba Evi (Bilge (2000/2001)) (TV Dizisi)

1996 – Gölgeler Uzarken (TV Dizisi)

1995 – Bizim Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

1993 – Son Söz Sevginin (Duygu) (TV Dizisi)

1993 – Rabia (Rabia) (TV Dizisi)

1992 – Yükseklerde Tut Elini (TV Dizisi)

1992 – Aşık Oldum (TV Dizisi)

1992 – Aysarının Zilleri (Zeref) (TV Dizisi)

1991 – Siyabend-ü Xece (Xece) (Sinema Filmi)

1991 – Deniz Gurbetçileri (TV Dizisi)

1990 – Berdel (Beyaz) (Sinema Filmi)

1989 – Fotoğraflar (Rüya) (Sinema Filmi)

1988 – Ponente Feneri (Sinema Filmi)

1987 – Yeniden Doğmak (Türk Kızı Aysel) (TV Dizisi)

1987 – Belene (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1986 – Çalıkuşu (Munise) (TV Dizisi)

1986 – Sarhoş (Gülcan) (Sinema Filmi)

1985 – Bir Kadın Bir Hayat (Çocuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1985 – Amansız Yol (Küçük Ayşe) (Sinema Filmi)

1985 – Acımak (Çocuk Zehra) (TV Dizisi)

1984 – İmparator (Zeynep) (Sinema Filmi)

1982 – Adile Teyze (Hikmet) (Sinema Filmi)

Albümleri:

2004 – Zümrüt Gibi

2014 – Hayalperest