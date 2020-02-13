Mine Tugay: Dağınık bir günden

Instagram’da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.

TUGAY’DAN BALKON POZU

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram’da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor. Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı ve “Ada’da dağınık bir günden” notunu düştüğü balkon pozuyla takipçilerinden kısa sürede hayli beğeni aldı.