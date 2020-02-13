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Mine Tugay: Dağınık bir günden
Mine Tugay: Dağınık bir günden
'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Magazin 13 Şubat 2020 - 07:26

Instagram’da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.

TUGAY’DAN BALKON POZU

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram’da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor. Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı ve “Ada’da dağınık bir günden” notunu düştüğü balkon pozuyla takipçilerinden kısa sürede hayli beğeni aldı.

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