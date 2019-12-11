Mine Tugay formunun doruğunda

Yer aldığı projelerde gerek oyunculuğu ve gerekse güzelliğiyle ön plana çıkan oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini takip eden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunuyor. 1978 doğumlu güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda güzelliğiyle göz doldururken, üç milyona yaklaşan takipçisi tarafından sürekli olarak övgü dolu mesajlar alıyor. Hesabından bolca özçekime yer veren Tugay, sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımda bu defa vücudunun ne kadar esnek olduğunu gözler önüne serdi. ‘Bazı günler’ notunu düştüğü karede bacağını adeta bir balerin gibi açtığı görülen oyuncu böylelikle formunun doruğunda olduğunu da gösterdi.