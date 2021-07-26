Mine Tugay önce isyan etti, sonra paylaşımını sildi

Oyuncu Mine Tugay, son dönemde artan corona virüsü vakaları nedeniyle isyan etti.

Tatil döneminde artan vakaları görünce sinirlenen Tugay, Instagram hesabından n bir paylaşım yaptı.

“YAPMAYIN, İNSANLAR ÖLÜYOR!”

Corona tablosunu paylaşan oyuncu şunları yazdı:

“Yani haklısınız, tatile ihtiyacınız var ama… Hiç mi kurallara uyulmaz yahu! Maske unutulmuş, herkes sarmaş dolaş videolarda, fotoğraflarda… Bitmedi arkadaşlar henüz maalesef. Kapandığımızda da şikayet edeceksiniz. Yapmayın, etmeyin. İnsanlar ölüyor!”

Mine Tugay daha sonra ise bu notunu silip Sağlık Bakanı’nın paylaşımını paylaştı ve “Konuyu saptırmayalım” dedi.