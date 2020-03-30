Mine Tugay: Şükrederek evimizde kalalım

Son zamanlarda yogayla fazlaca içli dışlı olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da bunu gözler önüne seren oyuncu Mine Tugay, karantina günlerine dair bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı çekici paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, zaman zaman yoga üzerine paylaştığı görüntülerle dikkat çekiyor.

Yoga derslerinde başarıyla ilerleyen Tugay, son olarak yine bir hareket yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Güzel oyuncu bu görüntülerin yanına şu satırları ekledi:

“Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı diye düşünüyorum. Meditasyon, yoga yaparak kendimle bağımı güçlendiriyorum evdeyken.”Bilinmezin dayanılmaz bütünlüğünün evrensel boyutunu bütün dünya olarak hep birlikte yaşıyoruz” diyor sevgili yoga hocası Mey Elbi… Bu çok hoşuma gitti çünkü bilinmeze teslimiyeti yaşarken yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum ben de.Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için ,dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım”