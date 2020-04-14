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Mine Tugay’a bir saatte 100 bin beğeni
Mine Tugay’a bir saatte 100 bin beğeni
Sosyal medya hesabından bir süredir zorlu yoga hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri paylaşan Mine Tugay, bu defa farklı bir paylaşıma imza attı.
Magazin 14 Nisan 2020 - 13:00

Zalim İstanbul dizisinin güzel oyuncusu Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor… Özellikle bir süredir evde spor ve yoga aktiviteleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşan ve takipçilerine mesajlar veren Tugay, bu defa evinin bahçesinde çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Minik etekli bir elbisesi ile çekilmiş karesini herhangi bir yorum yapmadan hesabına yükleyen Tugay, bu karesine çok sayıda övgü dolu yorum alırken fotoğrafın sadece bir saat içerisinde 100 bin beğeniyi geçmesi de güzel oyuncunun ne kadar sevildiğini göstermiş oldu.

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