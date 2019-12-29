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Mine Tugay’dan ‘Güle güle 2019’ paylaşımı
Mine Tugay’dan ‘Güle güle 2019’ paylaşımı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Mine Tugay, 'Güle güle 2019' notuyla yeni bir fotoğrafını yayınladı. 41 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Magazin 29 Aralık 2019 - 09:30

Instagram’da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, ‘Güle güle 2019’ notuyla yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Mine Tugay’ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 64 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi.

HER PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Zalim İstanbul dizisinde “Şeniz” karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay,geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram’dan paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.


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