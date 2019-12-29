Mine Tugay’dan ‘Güle güle 2019’ paylaşımı
Instagram’da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, ‘Güle güle 2019’ notuyla yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Mine Tugay’ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 64 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi.
HER PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR
Zalim İstanbul dizisinde “Şeniz” karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay,geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram’dan paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.