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Mine Tugay’dan iddialı pencere pozu
Mine Tugay’dan iddialı pencere pozu
'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Mine Tugay, pencere pozunu Instagram'dan paylaştı. Cesur pozuyla sosyal medyayı sallayan Tugay'ın gönderisine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Magazin 28 Kasım 2019 - 13:09

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili karesiyle gündem olan oyuncu bu kez de pencere kenarında çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Cesur pozlarıyla çok konuşulan Mine Tugay’ın iddialı paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Instagram’da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan 41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yıllara meydan okuyan fiziğiyle sık sık övgü alıyor.

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