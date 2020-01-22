Mine Tugay’dan özlemin fotoğrafı

Kadrosunda yer aldığı Zalim İstanbul dizisindeki performansı ile beğeni toplayan Mine Tugay, özellikle son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla haber oluyor. Son derece dikkat çekici karelerle takipçilerinin karşısına çıkan Tugay, son olarak 2019 yılına güle güle demek için tekme atarken görüldüğü bir fotoğrafını paylaşmıştı. Yaptığı paylaşımlarda çekici fiziğini de zaman zaman gözler önüne seren güzel oyuncu Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafta güzel bir Bozcaada karesi ile takipçilerini selamladı.

DEKOLTESİNE YORUM YAĞDI

Oyuncu Mine Tugay, hesabından yaptığı bu özlem dolu Bozcaada paylaşımına çok sayıda beğeni alırken güzel oyuncunun dekoltesi de çok sayıda yorum aldı. Tugay’ın, ‘Özlenenlerde bugün; Bozcaada’ notuyla paylaştığı kareye yapılan yorumlardan en dikkat çekeni “Manzarayı bırak, dekolteye bak!” şeklindeki oldu.