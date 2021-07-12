Mine Tugay’dan yıllar sonra itiraf: Aforoz edildim

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’un paylaştığı ‘Medcezir’ dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.

O dönemler dizideki en popüler karakterlerden biri de oyuncu Mine Tugay’ın hayat verdiği ‘Ender Serez’ karakteriydi. Mine Tugay, canlandırdığı karakterin trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.

DİZİNİN ORJİNALİNDE BÖYLE BİR SAHNE YOK

‘Ender’ karakterinin ölümü dizinin orjinalini izleyenleri epey şaşırtmıştı çünkü Amerika’da yayınlanmış olan ‘Orange City’de bu şekilde çıkmıyordu karakter diziden. O dönem bunun nedeni epey araştırmış ve ortaya birbirinden sansasyonel iddialar atılmıştı.

Bu iddialardan biri de Mine Tugay’ın dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin’in sevgilisi Defne Kayalar’ın rolünü arttırdığı için Tugay’la gerginlik yaşaması ve bu yüzden de Tugay’ın diziden çıkartılmasıydı.Ancak konu hakkında ne ‘Medcezir’ ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.

Mine Tugay Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru – cevap etkinliğinde diziden neden çıktığını yıllar sonra açıklamış oldu. Diziden ayrılmasını “bir nevi aforoz” diyen Mine Tugay’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.