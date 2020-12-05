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Mine Tugay’ın pozlarına beğeni yağdı
Mine Tugay’ın pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. Siyah spor kıyafeti ile poz veren Tugay'ın pozları takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Magazin 5 Aralık 2020 - 16:38

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Mine Tugay, sık sık günlük hayatından kesitler paylaşıyor. Tugay, son paylaşımı olan siyah spor kıyafetli fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine girdi.

42 yaşındaki oyuncu, ayna karşısında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fit görünümü ile dikkat çeken Tugay’ın paylaşımları hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Mine Tugay, geçen aylarda imajını değiştirmişti.

Kızıl saçlarıyla tanınan oyuncu, saçlarını kumrala çevirse de kısa süre sonra yeniden kızıl imajına dönmüştü.

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