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Minik Mervecik
Minik Mervecik
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk dönemine götürdü.
Magazin 9 Ağustos 2018 - 10:45

Instagram üzerinden eski dönemlere ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü pek çok ünlünün hesaplarından renkli karelerin paylaşılmasına neden oluyor. Genelde çocukluk dönemlerine ait kareleri paylaşmayı tercih eden ünlü isimler arasına bu hafta Merve Boluğur da katıldı. Henüz minik bir çocukken çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Merve bu kareye ‘Minik Mervecik’ notunu düştü. Evliliğini sonlandırdıktan sonra kendisini işlerine veren ve kozmetik sektöründe marka olmaya çalışan Boluğur, yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Merve’nin fotoğrafına gelen yorumların pek çoğu onun çocukluk döneminden bu yana pek de fazla değişmemiş olduğunu gösterdi.

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