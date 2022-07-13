‘Minik Serçe’ Sezen Aksu 68 yaşında
Türk pop müziğinin 'Minik Serçe' lakaplı sanatçısı Sezen Aksu, bugün 68 yaşına girdi. Aksu, bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı.
Sezen Aksu bugün 68 yaşına bastı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından Sezen Aksu’nun doğum gününe özel mesajlar paylaştı.
İşte Sezen Aksu için ünlülerin yayınladığı doğum günü mesajları:
Emel Müftüoğlu, yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Sezen Aksu ile çekilen fotoğrafını paylaşan Müftüoğlu, “Sen hep gül canım Sezen Aksum. İyi ki doğmuşsun” ifadesini kullandı.
Yonca Evcimik, “İyi ki doğdun canım Sezen’im” dedi.
Seda Sayan, Aksu ile birlikte çekilen fotoğrafına “Doğum günün kutlu olsun kraliçe. Halk ozanı kocaman yürekli Sezen’im” notunu düştü.
Şükran Ovalı ise, “İyi ki doğdun Sezen’im” paylaşımını yaptı.