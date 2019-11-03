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Miran ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi bir dakika sürdü
Miran ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi bir dakika sürdü
Hercai dizisinin önceki gün yayınlanan son bölümüne Reyyan ve Miran karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu. Dizinin 19. bölümünde yer alan ve dizinin başrol oyuncularından Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in öpüşme sahnesi yaklaşık bir dakika sürdü.
Magazin 3 Kasım 2019 - 13:18

Miran ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi aynı zamanda ‘#bensendetutuklukaldım’ etiketiyle Twitter’da TT listesine girdi. İşte Miran ile Reyyan’ın ateşli öpüşme sahnesi…

 

AŞKLARINI DOYASIYA YAŞADILAR

Mia Yapım imzalı , yönetmenliğini ise Cem Karcı’nın yaptığı Hercai dizisinin son bölümünde Miran ve Reyyan aşklarını doyasıya yaşadı. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan’ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran’ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.

Son güncelleme: 13:44 - 03.11.2019
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