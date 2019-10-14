Miranda Kerr 3. çocuğunu doğurdu

Evan Spiegel'den bir yaşında Hart adında bir oğlu ve aktör Orlando Bloom'la 2013'te sona eren ilk evliliğinden sekiz yaşında Flynn adında bir oğlu daha bulunan 36 yaşındaki Kerr'in üçüncü çocuğu da bir erkek.

İLK ÇOCUKLARI 2018’DE DÜNYAYA GELDİ

Hamilelik sürecinde bebeğinin cinsiyetini bildiği halde kamuoyuna açıklamayan Kerr, “Cinsiyetini ve ne isim koyacağımızı biliyorduk. Ama bunu kendimize saklamak güzeldi” dedi. Hamileliği süresince sosyal medya hesabında paylaşımlar yapan Kerr, henüz doğum haberini takipçileriyle paylaşmadı. Serveti 2,4 milyar dolar olan Evan Spiegel ile dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Miranda Kerr, 2015 yılında New York'taki Louis Vuitton partisinde tanıştı ve 12 aylık flört döneminin ardından nişanlandı. Mayıs 2017'de Los Angeles'taki evlerinde evlenen çiftin ilk çocuğu 2018'de dünyaya geldi.