Miras kavgası yüzünden Dilber Ay’ın mezarı açılacak

Mütevazi hayatı ve dobra kişiliğiyle kendisinden söz ettiren Dilber Ay’ın mirası çocuklarını birbirine düşürdü. Ölümünün üzerinden altı ay geçen Dilber Ay’ın kızı Filiz, açtığı miras davası nedeniyle mahkeme tarafından Dilber Ay’ın mezarının açılmasına karar verdi. Annesinin nüfusuna kayıtlı olmaması nedeniyle mahkeme tarafından böyle bir karar verilince de Filiz Hanım’ın ağabeyi Ünal devreye girdi ve annesinin mezarını açtırmayacağını söyledi.

ÜVEY BABALARI DA BU KONUDAN RAHATSIZ

Dilber Ay’ın ikinci eşi İbrahim Bey yaşanan bu gelişmelerin ardından Filiz Hanım ve Ünal Bey’le birlikte 2. Sayfa adlı programa telefonla bağlandı ve mahkemenin aldığı karar üzerinden miras sorununu tartıştı. Kendisinin vefatın hemen ardından Filiz Hanım ve Ünal Bey’le görüştüğünü ve onlara; “Bakın yavrularım ben sizin babanızım ve sizi bırakıp gidecek değilim. Dedikodulara kulak asmayın, acı bizim acımız başkası buna bakmaz biraz durup acımıza yanalım” dediğini söylerken, davayı açan Filiz Hanım’ın ağabeyi Ünal da; “Mirasın dörtte üçü bana kaldı ama Allah için bir hak var ve hepsini neden ben alayım? İbrahim Ağabey’e annemin 15-20 milyarlık borcunun ödenmesi ve ona bir mezar taşı yaptırabilmek adına annemin üzerine olan aracını satmasını istedim ve birlikte yaşadıkları evde oturmaya devam edebileceğini söyledim” şeklinde konuştu. Ayrıca Düzce’de bulunan 630 metrekarelik arsayı da üç kardeş arasında (Nüfusa kayıtlı olmayan Satı ve Filiz) eşit olarak böleceğini de ekledi. Yaşananlara sinirlendiği belli olan Ünal Bey; “Gerekirse tüm mirası onlara veririm ama annemin mezarını açtırmam” şeklinde konuştu.

Filiz’in kendisine ‘Ağabey’ diye hitap etmesine içerlediğini söyleyen İbrahim Bey, “22 senedir bana baba demişsin bu saatten sonra bana ağabey diyen insanlarla ne konuşacağım! Onların öz babalarının yapmadığını yaptım yazık değil mi kadının kemiklerini sızlatıyorlar” şeklinde konuştu.

FİLİZ HANIM GERİ ADIM ATMADI

Telefonda son derece yüksek sesle ve sinirli bir şekilde konuşan Filiz Hanım, davayı açtıklarından herkesin haberdar olduğunu ve Düzce’de 630 metrekarelik bir arazi paylaşımı konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi. Ağabeyinin iddia ettiği gibi 15-20 milyarlık bir borcun söz konusu olmadığını söyleyen Filiz Hanım sadece 4.500 liralık bir tutarın olduğunu ve onun da kendisi tarafından ödendiğini söyledi. Hakkının yendiğini söyleyen Filiz Hanım mezarı mutlaka açtıracağını söyledi ve kendisi hakkında yapılan konuşmalara ‘Yazıklar olsun’ şeklinde yanıt verdi.