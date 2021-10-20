Miray Daner, Aras Bulut İynemli’den sonra o isimle de akraba çıktı

Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Miray Daner'in Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlhan Daner'le yakın akraba olduğu ortaya çıktı.

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Bir süredir Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, oyuncu Aras Bulut İynemli ile kuzen olmasının yanı sıra, Türk sinemasının usta ismi İlhan Daner ile de akraba çıktı.

Geçen günlerde hayatını kaybeden İlhan Daner’in, Miray Daner’in dedesinin kardeşi olduğu öğrenildi.

“HALAMIN OĞLU”

Daner’e daha önce verdiği bir röportajda İynemli ile akrabalıkları sorulmuştu. Daner de “Evet, halamın oğlu” diyerek doğrulamıştı.

Güzel oyuncu rol aldığı ‘Medcezir’, ‘Bir Litre Gözyaşı’, ‘Hakan Muhafız’ ve ‘Saygı’ gibi sevilen projelerden tanınıyor.