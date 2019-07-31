Miray Daner kimdir? Genç oyuncu Miray Daner kaç yaşında?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 doğdu. Yer aldığı dizilerdeki rolleri ile adından son dönemde sıkça söz ettiren Miray Daner, ilk başrol deneyimini Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Miray Daner kimdir kaç yaşında sorusunun cevabı ve hayatına dair detaylar...

Medcezir ve Vatanım Sensin dizileri ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlanan Miray Daner, genç yaşına rağmen uzun senelerdir ekran önünde yer alıyor. Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisi ile seyirci karşısına çıkan magazin basınında da sıklıkla yer alıyor.

MİRAY DANER KİMDİR?

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında “Papatyam” adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu “Gonca”yı canlandırmıştır. 2015’te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.

Miray Daner, iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize’nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.

Miray Daner, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Miray Daner'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018- Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)

2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)

2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)

2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)

2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep’in çocukluğu) (TV Dizisi)

2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen’in çocukluğu) (Sinema Filmi)

2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)