Miray Daner’den Kubilay Aka’ya barışma şartı

Oyuncu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Miray Daner ile ilişkisinin sona erdiğini duyurmuş ve bu olay magazin gündeminde yankı uyandırmıştı. Kubilay Aka’nın barda bir kadınla yakınlaştığını gözler önüne seren bir fotoğrafın yayılması sonucu ikili ayrılmıştı.

Daha sonra bu kişinin Hilal Altınbilek olduğu iddia edildi ancak bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Ayrılıktan sonra Miray Daner’in Kubilay Aka’nın İstanbul Erenköy’deki evine girerken görüldüğü ortaya çıkmış ve bu hamle ikilinin barıştığı iddia edilmişti.

AYNI EVİ PAYLAŞMAYA BAŞLADILAR

Kubilay Aka, Miray Daner’i yeniden barışmaya ikna etti. İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı.

BARIŞMA ŞARTI İDDİALARI DOĞRULAR CİNSTEN

Kubilay, Zekeriyaköy’de aylık kira bedeli 11 bin lira olan iki katlı villa tuttu. Lüks villanın alt katına da müzik ve ışık tesisatı döşeterek eğlence salonuna çevirdi. Çift, dışarı çıkmak yerine dostlarını da eve davet ederek partiler veriyor. Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka’nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Ayrılık, Kubilay Aka'nın Instagram'da menajerini takipten çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Kanal D’nin haberine göre, bu ayrılıkta Miray Daner’in “Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum” sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü.

