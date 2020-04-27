Miray Daner’den Yalın itirafı
21 yaşındaki oyuncu, “En sevmediğin özelliğin ne?” sorusuna “Herkese çabuk güveniyor olmam. Bu tarafımı törpülemeye çalışıyorum.
“TAHAMMÜL EDEMİYORUM”
Anlayışsız insanlara, empati yoksunlarına, hep kendini düşünen çıkarcı ve egoistlere tahammül edemiyorum” yanıtını verdi.
Çocukluk yıllarında Yalın'a aşık olduğunu, şarkılarını ezbere bildiğini söyleyen Daner, “Yalın'a hayrandım, dahası ona aşıktım.” diye konuştu.
KARANTİNA GÜNLERİ
Corona virüsü sebebiyle evinden çıkmadığını söyleyen Daner, “Karantina günlerinde evde kendi kendime dans ediyorum, şarkı söylüyorum, yeni yemek tarifleri öğreniyorum ve bol bol kitap okuyorum.” dedi.