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Miray Daner’in paylaşımı üzerinden Kubilay Aka göndermesi
Miray Daner’in paylaşımı üzerinden Kubilay Aka göndermesi
Oyuncu Miray Daner sevgilisi Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra ilk paylaşımını yaptı.
Magazin 5 Eylül 2019 - 07:28

Sosyal medya hesabını pek fazla kullanmasa da yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeniyle izlenen oyuncu Miray Daner, yaşadığı ayrılık sonrasındaki ilk paylaşımıyla çok sayıda yorum aldı. Son derece keyifli göründüğü bir kareyi hesabından paylaşan Daner’e çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, takipçilerinin pek çoğu Miray Daner’in eski sevgilisi Kubilay Aka’ya göndermede bulunarak ‘Bu kız Kubilay’a çok fazla’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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