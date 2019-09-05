Miray Daner’in paylaşımı üzerinden Kubilay Aka göndermesi

Sosyal medya hesabını pek fazla kullanmasa da yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeniyle izlenen oyuncu Miray Daner, yaşadığı ayrılık sonrasındaki ilk paylaşımıyla çok sayıda yorum aldı. Son derece keyifli göründüğü bir kareyi hesabından paylaşan Daner’e çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, takipçilerinin pek çoğu Miray Daner’in eski sevgilisi Kubilay Aka’ya göndermede bulunarak ‘Bu kız Kubilay’a çok fazla’ şeklinde yorumlarda bulundu.