Mısır’da tedavisi biten Aref, Türkiye’ye döndü

Antalya’da gösteriye hazırlandığı sırada kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından tedavisinin yapılması için özel uçakla Mısır’a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, İstanbul'a geldi. Ghafouri, şuan sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yılanı hasta olduğu için besliyordum. Gösteri için beslemiyordum. Herkesin de düşündüğü gibi kimse zehirli olan bir yılanı gösteri için kullanmaz" dedi.

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15 Temmuz’da, gösteri için gittiği Antalya’da, kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından tedavisi için özel uçakla Mısır'a gönderilen 29 yaşındaki illüzyonist Aref Ghafouri İstanbul'a geldi.

Kahire'den İstanbul'a gelen Aref Ghafouri, “15 Temmuz günü yalnızdım evde. Daha önce herkes yılanı gösteride kullandığımı söyledi. Öyle bir şey yok. Hayvanı evde besliyordum. Bu hayvanın beslenmeye ihtiyacı var hasta olduğu için. Bizim zaten bir rehabilitasyon merkezimiz, B sınıfı hayvanat bahçesi ruhsatı var. Bu yüzden hayvanları besliyoruz. O gün de hayvanın hasta olduğunu gördüm, aldım. Yıkadım yerine geri koyarken hayvan döndü bir anda elimi soktu. Peşinden hemen kafesin içine koydum, kapağı kapattım. Sonra hastaneye gittik. İlk gittiğim hastanede iğne yaptılar panzehirin olmadığını ve başka bir hastaneye gitmek gerektiğini söylediler. En son Antalya Araştırma Hastanesine gittik. Türkiye'de panzehiri olmadığı için Sağlık Bakanlığı vasıtası ile bulmaya çalıştılar. Bunun da Türkiye'ye gelmesinin uzun süreceğini söylediler. O yüzden bekleyemezdim. Mısır’da, Fransa ve Suudi Arabistan'da varmış. İki ülkede üretilmediğini sadece Mısır'da olduğunu öğrendik. Bunun için tek şansım Mısır oldu. Vize işlemleri uzun sürdü. Devlet, vize almamda destek oldu. Kendi imkanlarımla gittim ambulansa. Kahire büyükelçimiz vize işlemlerini hızlandırdılar” diye konuştu.

“YILANI SURİYELİ BİR KİŞİDEN ALDIM”

Kendisini ısıran kobra yılanını Antalya'da Suriyelilerin yaşadığı bir mahallede yaşlı birinden aldığını söyleyen Aref, “Birkaç sene önce Antalya'da yardım için gittiği Suriyelilerden birinden aldım. Çünkü hasta olduğunu gördüm. Omurgada yamukluk vardı. Bir gözünde de sıkıntı vardı. Ben de o hayvanı aldım. Bizim hayvanat bahçesinde yılanlar var, aslan var. Diğer hayvanat bahçelerinde yaşayamayan sakat doğan hayvanlar var. Orada besliyoruz. Sürekli o hayvan orada kalamıyor. Herkes o hayvana yaklaşamıyor. Ben zaten Tayland'da kursunu gördüm. Tabi ki her zaman herkesin ehliyeti var ama herkes de kaza yapabiliyor” şeklinde konuştu.

“25 SAAT PANZEHİRİ OLMADAN DURDUM “

Yılanını ısırmasının ardından yaşanan süreci anlatan ünlü İlizyonist, “Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehiri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü. Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehiri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Sürekli sakız çiğnemeye başladım ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı” dedi.

SON GÜN ALERJİ

Mısır’daki tedavi süreci hakkında da bilgi veren Aref Ghafouri konuşmasına şöyle devam etti:

“Uçaktan indikten sonra büyükelçilik havalimanına ambulans gönderdi. Direkt sedye ile aldılar ve ambulansla hemen hastaneye götürdüler. Pasaport kontrolünden beş dakikada geçtik. İlk 6 gün oranın devlet hastanesindeyim. Sonra iki gün doktorun özel hastanesinde tedavi gördüm. Son bir iki gün alerji çıktı elimde doktor ona müdahale etti. Elimi kullanabiliyorum. Elimde birkaç kasta hissetmezlik var oda zamanla geçecek”



(DHA – İHA)