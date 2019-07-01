Mısır’ın Türk asıllı aktörü hayatını kaybetti

Mısır Sanatçılar Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Büyük sanatçı İzzet Ebu Avf bugün dünyamızdan ayrıldı. Ahlaklı ve saygın bir sanatçı örneğiydi ve hep öyle kalacak.” ifadelerine yer verildi. Ebu Avf geçen ay sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İZZET EBU AVF KİMDİR

Mısır’ın başkenti Kahire'nin en lüks semtlerinden birisi olarak bilinen Zemalik'te 21 Ağustos 1948 tarihinde dünyaya geldi.

100'den fazla film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Abu Avf, 2005 yılından bu yana Uluslararası Kahire Film Festivali'nin yöneticisiydi.

Tıp fakültesi mezunu olmasına rağmen Ebu Avf, doktorluk yapmamış ve sanat hayatına atılmıştı. Yetmişli yıllarda Mona, Meha, Menal ve Mirfet adındaki 4 kız kardeşi ile “For M” adında bir müzik grubu kurarak şarkılar söylemiş ve ardından daha fazla oyunculuğa ağırlık vermişti.

ANNE TARAFI TÜRK

Mısır'da yayın yapan Elvan Vatan internet gazetesi İzzet Ebu Avf'ın Zemalik'te yaşadığı villadaki günlerini ve anne tarafının Türk olduğunu yazdı.

İnternet gazetesi Ebu Avf'ın bir televizyon programında, “Anneannen de bizimle birlikte Zemalik'teki villada yaşadı. Anneannem Kur’an-ı Kerim hafızı bir Türk hanımdı.” dediğini kaydetti.(AA)