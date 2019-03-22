Mısırlı ünlü şarkıcı Şirin’e ülkesinde çalışma yasağı

Arap dünyasının önde gelen şarkıcılarından Şirin, Bahreyn’deki konserinde ülkesi hakkında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek çalışma yasağı getirildi. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şirin’in dünden itibaren ülke içinde çalışmasına yasak getirildiği ve gelecek çarşamba günü de söz konusu açıklamalarıyla ilgili olarak sendika tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı bildirildi.

AVUKATINI DEVREYE SOKTU

Bahreyn’deki konserinde “Rahatça konuşabiliyorum, çünkü Mısır’da konuşanlar hapse giriyor.” ifadelerini kullanan Şirin ise sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek kendisini savundu. Sevenlerinden şarkılarına devam edeceğinden emin olmalarını isteyen Şirin, avukatını “bulanık suda balık avlamayı sevenlere” engel olması için görevlendirdiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Mısırlı şarkıcı Şirin, 2017 yılı sonunda verdiği bir konserde de Nil suyundan içmenin bilharziasis hastalığına (yöreye özgü bir hastalık) sebep olduğunu söylemesi nedeniyle altı ay hapse mahkum edilmişti.

(AA)