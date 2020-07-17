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Miss Model Of The World’un kurucu başkanı Çevik Suha Alpaylı yaşamını yitirdi
Miss Model Of The World’un kurucu başkanı Çevik Suha Alpaylı yaşamını yitirdi
Miss Model Of The World- Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasının kurucusu ve başkanı Çevik Suha Alpaylı yaşamını yitirdi. Ülkemizde ve Çin'de tam 32 yıl Dünya Mankenler Kraliçe'si yarışmasını düzenleyerek Türkiye'yi tanıtan Alpaylı’nın cenazesi bugün toprağa verilecek.
Yaşar ANTER
Magazin 17 Temmuz 2020 - 11:39

Dünya'da ilk kez düzenlediği Miss Model Of The World yarışmasını marka haline getiren ve Çin'de 20 yıl üst üste bu yarışmayı düzenleyerek Türkiye'yi milyonlarca Çinli'ye tanıtan emekli albay ve yarışma organizatörü evli ve bir çocuk babası 88 yaşındaki Çevik Süha Alpaylı'nın dün tatilde bulunduğu Çanakkale'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENECEK

Eşi Meliha Alpaylı ile tatilde bulunan ve üç gün önce ağırlaşarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpaylı’nın çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bodrum'da 2008-2013 yılları arasında aynı yarışmayı 5 yıldızlı otellerde düzenleyen Alpaylı'nın cenazesinin bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından yine Teşvikiye Mezarlığı’ nda toprağa verileceği öğrenildi. Alpaylı için pandemi kurallarına uyularak askeri törende düzenlenecek.

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