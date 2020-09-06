Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral corona virüsüne yakalandı

Karantina döneminin neredeyse tamamını sevgilisi Yiğit'in Amerika'daki havuzlu villasında geçiren ve buradan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Katıldığı güzellik yarışmasında birincilik kazanan ve sonrasında burnunda estetik olduğu için uzun bir süre kendisinden söz ettiren Şevval Şahin şimdilerde sıkıntılı günler yaşıyor.

21 yaşındaki Şahin, sevgilisi Yiğit’in corona virüsüne yakalandığını öğrendikten sonra kendisini karantina altına aldı.

Konuyla ilgili olarak 2.Sayfa programına konuşan Şahin, “Çevremdeki insanların çoğunun test sonucu pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim, kendimi hiç hasta gibi hissetmiyorum” açıklamasını yaptı.

Amerika-Miami'de yaşayan ve orada yazılım mühendisliği yapan Yiğit Marcus, bundan birkaç hafta önce sevgilisi Şevval Şahin ile İstanbul'a gelmiş ve burada arkadaşına ait bir köşkte tatil yapmaya başlamıştı.

İkili bu süre zarfında sosyal medya hesaplarından da çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.