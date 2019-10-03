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Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu
Dün akşam düzenlenen güzellik yarışması Miss Turkey 2019 finalinde yarışacak 20 aday için heyecan doruktaydı. Türkiye'nin en güzel kadını seçildi. Ülkemizi Miss World yarışmasında temsil edecek isim Simay Rasimoğlu oldu.
Magazin 3 Ekim 2019 - 08:57

Miss Turkey final heyecanı sona erdi. Yüzlerce aday arasından seçilen 20 finalist dün akşam Türkiye’nin en güzel kızı seçilmek için yarıştı. Yapılan güzellik yarışması finalistleri; Simay Rasimoğlu, Bilgi Nur Aydoğmuş, Melike Kanbur, Hüray Ertürk, Dilara Özdemir, İdil Doğa Oral, Selin Karaaslan, Ada Demirelli, Reyhan Kasapoğlu, Aleyna Yavaş, Nazlı Can Çetin, Zübeyde Lokmanoğlu, Elif Yahyaoğlu, Sandra Deniz Karslı, Nursena Özcanlı, Ece Demiralp, Pelin Kahraman, Büşra Turan, Naz Özdeğirmenci isimlerindeki 20 genç güzel arasından Simay Rasimoğlu birinci, Büşra Turanboy ikinci ve Bilgi Nur Aydoğmuş üçüncü oldu.

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