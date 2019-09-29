Miss Turkey 2019 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar…

Miss Turkey 2019 finalistleri belli oldu! İşte Türkiye Güzeli olmak için yarışacak adaylar…

Türkiye Güzeli seçilmek için Miss Turkey 2019 yarışmasında yer alacak 20 finalist belli oldu. Miss Turkey 2019 Finali için için geri sayım devam ederken birincilik tacını takmak için mücadele edecek olan güzeller kampa girdi. İşte, binlerce aday içerisinden seçilen Miss Turkey 2019 finalistleri...