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Miss Turkey birincisi Şevval estetikli çıktı!
Miss Turkey birincisi Şevval estetikli çıktı!
Geride bıraktığımız akşam düzenlenen yarışma sonrasında Miss Turkey 2018 birincisi olan 19 yaşındaki Şevval Şahin'in estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Magazin 26 Eylül 2018 - 07:49

Pek çok güzel rakibini geride bırakarak ipi göğüslemeyi başaran Şevval Şahin’in eski halini görenler gözlerine inanamadı. Türkiye’nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018’in birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin’in estetik operasyon geçirmeden önceki hali, 2. Sayfa’nın Instagram hesabından paylaşıldı. İki resim arasındaki arasındaki fark bir hayli fazla…

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ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

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