Miss Turkey finalisti Tara annesinin izinde!

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1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz’ın kızı Tara Madelein De Vries ilk 20’ye girerek 2018 Miss Turkey finalisti oldu. 19 yaşındaki Tara, 1.77 boyunda. Koç Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi. Özlem Kaymaz kızının fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaşarak şu ifadelere yer verdi: “Bu sabah ben gözümü yavrumun bu gülüşü ile açtım… Tahmin ettiğiniz üzere Türkiye Güzellik yarışması finalisti… Ne kadar saf ve temiz ve içimi titreten bir gurur yaşadığımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Hepimizin bir hikayesi var… Bizimkine yeni sayfalar eklenirken sizlerle paylaşabilmek ne güzel… Rabbim hepimizin evlatlarına önce sağlık sonra hayallerini gerçekleştirecek güç versin… Şükürler olsun… O güzel yüreğinin ışığı yüzünden, gülüşünden eksik olmasın. Canım kızım” ifadelerini kullandı.

