Moana filminin konusu ne? Moana ne zaman vizyona girmiştir?

Moana filminin konusu ne? Moana ne zaman vizyona girmiştir?

Disney’in en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan Moana, ilk filmi ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Asırlar boyu denizcilik yapan bir ailede doğan Moana, denizde özgürlüğü bulabilecek mi? Eğlenceli animasyon filmi Moana ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Bir kaşif olan Moana’nın denizdeki maceralarını konu alan ve Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nda hazırlanan Moana animasyon filmi ilk kez 2016 yılında vizyona girmiştir.

MOANA KONUSU

Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.

MOANA FİLMİ KÜNYESİ

Yönetmen: Ron Clements, John Musker

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2016 (117 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma

Senaryo: Ron Clements, John Musker