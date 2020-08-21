Moana filminin konusu ne? Moana ne zaman vizyona girmiştir?
Bir kaşif olan Moana’nın denizdeki maceralarını konu alan ve Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nda hazırlanan Moana animasyon filmi ilk kez 2016 yılında vizyona girmiştir.
MOANA KONUSU
Antik çağlarda Okyanusya'daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.
MOANA FİLMİ KÜNYESİ
Yönetmen: Ron Clements, John Musker
Tür: Animasyon, Macera, Komedi
Yapım Yılı: 2016 (117 dk)
Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma
Senaryo: Ron Clements, John Musker