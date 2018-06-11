Model Doutzen Kroes’in çamaşırlı videosu

33 yaşındaki model Doutzen Kroes, pazar günü Instagram hesabından yayınlandığı bir kliple yüzü olduğu iç çamaşırı kampanyasını tanıttı.

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Sarışın model, bir iç çamaşırı şirketinin yeni kampanyasının öncesinde yayınlanan bir videoda kamera karşısına siyah ve mavi bir iç çamaşırıyla çıktı.

İlk olarak 2005 yılında bir dergi tarafından yılın modeli seçilen ve böylelikle moda dünyasına adım atan model, sadece üç yıl sonra Victoria’s Secret modeli oldu ve 2015 yılına kadar da sürdü.

İlerleyen yaşına rağmen çarpıcı fiziğini koruyan model, yüzü olduğu iç çamaşırı markasının birbirinden çarpıcı modellerini sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.