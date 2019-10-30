Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında sessizliğini bozdu

Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcular Babel, Donk ve Lemina ile eğlence görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "'Alem yaptılar' haberi başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır" dedi.

Galatasaraylı futbolcuların dansözlerle eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Derbide “Oğlum ameliyat oldu” diyerek forma giymeyen Donk’un dansözlerle dans etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Derbi mağlubiyerinden sonra çekildiği iddia edilen görüntüler, taraftarı kızdırmış ve sosyal medyada tepki toplamıştı. Eğlencenin Beşiktaş derbisi sonrası yapılıp yapılmadığı hala doğrulanmadı. Oyuncuların eğlendiği gecede orada olan model Elif Çelik’ten ise açıklama geldi.

“HEP BİRLİKTE EĞLENİP EVLERE DAĞILDIK”

Görüntülerin yaşandığı gece futbolcuların yanında olan Elif Çelik, sessizliğini bozdu ve Twitter hesabından, “Dün gece İstanbul’daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. ‘Alem yaptılar’ başta olmak züere bütün iddialar asılsızdır” dedi.