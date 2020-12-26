Model Melodie Penalver Neymar’ın takibinde

İspanyol model Melodie Penalver, sosyal medyada Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın radarına girdi.

28 yaşındaki modeli takibe alan Neymar, kendisine Instagram üzerinden mesajlar da attı.

Instagram’da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Penalver ülkesinde çok izlenen programlardan ‘Temptation Island’ sayesinde tanındı.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre ise modelin devam eden bir beraberliği bulunuyor.

Neymar daha önceki yaş günü partisine Türk manken Elif Aksu’yla birlikte el ele katılmasıyla da gündeme gelmişti.