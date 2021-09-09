Model sevgilisini döven yönetmene 1 yıla kadar hapis istemi

Ortaköy'de birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp model Tanja Dukic'i eve kilitlediği ve 8 saat boyunca darp ettiği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop’un yargılandığı davada mütalaa veren savcı, 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019 tarihinde, organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop’un, birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darp ettiği iddia edilmişti.

Tutuksuz yargılanan Tortop hakkında, ‘Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7'ncisi görülen duruşmaya tutuksuz sanık Çağrı Tortop ile avukatı geldi. Duruşmaya katılmayan müşteki Tanja Dukic'i ise mahkemede avukatı temsil etti.

Mahkemede söz alan Sırp modelin avukatı, “Sanığın ambulansı aramadığı açıktır. Beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Tanık beyanlarının olaya direk bağlantısı yoktur. Sanığın suçu sübuta ermiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMBULANS VEYA HASTANE DEMİŞTİM”

Savunması sorulan Çağrı Tortop ise, “Ambulans veya hastane demiştim. Ben hastaneyi aradım. Aynı gün içinde 1 buçuk dakikalık hastane görüşmem var” şeklinde konuştu.

“BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK YARALANMA”

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay günü Tanja Dukic'in, Çağrı Tortop tarafından darp edildiğinin, Adli Tıp Raporu, katılan beyanı ve diğer delillerle sabit olduğunu, ancak iddianamede geçen ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçu ile ilgili Tortop'un mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin inandırıcı delil bulunmadığını belirtti.

Mütalaada, Tortop'un eyleminin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması gerekçesiyle TCK’nın 86/2 maddesi uyarınca 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

“O GECE İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI ENGEL OLDUM”

Esas hakkındaki savunması alınan Tortop, “Haksız ve yalan suçlamalar yapılmaktadır. İlaçlar herhangi bir eczaneden kırmızı reçeteyle alındı dediler, 8 saat tekme tokat dövdüğümü söylediler. Adli tıp raporunda sadece sürtünmeyle yaralanma olduğu belli. 8 saat bu şekilde dövmüş olsam çok daha farklı olurdu. Sırp makamlarından damgalı rapor var, Bipolar olduğuna dair. Ancak avukatları böyle bir hastalığı olmadığını söylediler. Dövmedim, o gece intihar etmeye çalıştı engel oldum. Daha önce de yeltenmişti, o gün pencereden atlamaya çalıştı, kollarından tuttum, tutmasaydım muhtemelen şu an hapiste olurdum. Vücudundaki tek morluk kollarındakilerdir. Oda onu tutmamdan kaynaklıdır” şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.