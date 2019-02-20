Moğol komutanı Alıncak tarihte var mı? Alıncak kimdir?

Moğol komutana Alıncak'ı Engin Benli canlandırıyor. Engin Benli, 1970 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile geçen şu anda Diriliş Ertuğrul'da Alıncak karakterini canlandıran Engin Benli hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. Peki tarhite Moğol komutanı Alıncak var mı?

Diriliş Ertuğrul dizisi ile Moğol komutanı Alıncak merak konusu oldu. Alıncak’ı Engin Benli canlandırıyor. Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Moğol komutanını canlandıran Engin Benli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Benli, 23 Ocak 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezundur. Engin Benli, ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosunda çalış maya başlamış ve ilerleyen dönemde çalışmalarına Bursa Devlet Tiyatrosu ile devam etmiştir. Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuğa adım atan ve oyunculuk kariyerinde pek çok tiyatro oyunu yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde yer alan, özellikle 2010 – 2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Benli, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Kayı obasına baskın düzenleyen Moğol komutanına hayat veren Engin benli 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.

TARİHTE ALINCAK KOMUTAN DİYE BİRİ VAR MI?

Diriliş Ertuğrul dizisinden Moğol Komutanı Noyan’ın asılarak çıkarılmasının ardından yeni bir Moğol Komutanı olan Alıncak girdi. Tarihte Alıncak Komutan diye biri yoktur bu karakter tamamen kurgudur.

Engin Benli'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Diriliş Ertuğrul (Moğol Komutanı) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sinan) (TV Dizisi)

2016 – Yağmurda Yıkansam (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Sinan Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Göç Zamanı (Artem) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Zafer) (TV Dizisi)

2014 – Son Mektup (Dr. Fuat Binbaşı) (Sinema Filmi)

2014 – Gölgedekiler (Ekrem) (TV Dizisi)

2014 – Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül'ün Doktoru) (Sinema Filmi)

2012 – Göç (Artem) (TV Dizisi)

2010 – Kırık Midyeler) (Cevat) (Sinema Filmi)

2010-2012 – Kanıt (Başkomiser Orhan) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sokaklar (Necmi) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Ulak (Sinema Filmi)

2006 – Polis (Volkan) (Sinema Filmi)