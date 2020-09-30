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Mohamed Hadid: Gigi ve Bella’nın babası olmak muazzam bir yük
Mohamed Hadid: Gigi ve Bella’nın babası olmak muazzam bir yük
Kısa süre önce dede olan Mohamed Hadid (71), manken kızları Gigi ve Bella Hadid için "Onların babası olmak muazzam bir yük" dedi.
Magazin 30 Eylül 2020 - 10:21

Gigi Hadid’in ilk bebeğini kucağına almasıyla dede olan Mohamed Hadid (71) kızları hakkında konuştu. Dünyanın en ünlü manken kardeşleri Gigi ve Bella Hadid’in babası, insanların, çocuklarının kariyerini kullanarak kendisini aşağılamaya çalıştığını söyledi.

“ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIM”

Çocuklarının kariyerine zarar vermemek için birçok iş teklifini reddettiğini söyleyen milyoner iş insanı “Onların babası olmak muazzam bir yük. Benim için onların babası olmak tehlikeli. Çok dikkatli olmalıyım” dedi.

Mohamed Hadid-Gigi Hadid

“DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRDİ”

Geçen hafta bebeğini kucağına alan Gigi Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Kızımız aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi” demişti.

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Son güncelleme: 10:23 - 30.09.2020