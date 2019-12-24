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Monica Bellucci: Aşk olmadan cinsel ilişkiye girmekte zorlanıyorum
Monica Bellucci: Aşk olmadan cinsel ilişkiye girmekte zorlanıyorum
Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Belluci (55), bir dergiye çıplak poz vererek önemli açıklamalarda bulundu. Çırılçıplak poz veren Monica Belluci, cinsel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak resmen olay yarattı.
Magazin 24 Aralık 2019 - 09:46

Belluci, ünlü Fransız dergisi Paris Match’e verdiği çıplak pozuyla gündemi salladı. Çırılçıplak uzandığı havuz fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Belluci, cinsel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, cinsel hayatın yaşlılıkta ve gençlikte, kişi için farklı anlamlar ifade ettiğine değinerek, ”Gençken cinsel hayat tamamen hormonlara bağlı oluyor. Ancak yaş ilerledikçe aşk ve cinsel ilişki daha bir uyum sağlıyor, şehvet ve arzuyu ön plana çıkartıyor. İnanın ilerlemiş olgunluk yaşlarında cinsel ilişki daha güzel. Ancak ben aşk olmadan cinsel ilişkiye girmekte bir hayli zorlanıyorum” dedi.

Şöhret basamaklarını henüz 13 yaşındayken tırmanan Belluci, The Apartment filmindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.