MS hastası Selma Blair’den sevindiren haber: “Çok iyiyim”

MS (Multiple Skleroz) teşhisi konulduktan ünlü oyuncu Selma Blair verdiği röportajda gayet iyi olduğunu açıkladı. Kariyerine bir süredir tedavisi nedeniyle ara veren oyuncu, bir an önce ekranlara geri dönmek istediğini söyledi.

Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın) filminde Vivian karakteriyle üne kavuşan ABD’li oyuncu Selma Blair’e 2018 yılında Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulmuştu. Geçtiğimiz Ağustos ayında kötü haberi Instagram hesabından, “Bazen düşüyorum, bazen de elimdekileri düşürüyorum. Çoğu zaman zihnim bulanık” ifadeleriyle duyurmuştu.

Hastalığı nedeniyle ekranlara ara veren Blair, MS teşhisi konulduktan sonra toplumdan aldığı desteğe ise minnettar olduğunu dile getirdi. TMZ’ye konuşan Blair, “İnsanların birbirini görmesi ve iyiliği çok büyük bir şey. Herkes bana karşı çok iyiydi ve ben minnettarım” dedi.

İki ay önce başladığı kemoterapi tedavisini başlarda reddeden Blair, o günleri şu sözlerle anlattı; “Vücudumu mahvetmek istemiyorum. Bu korkunç ilacı vücuduma neden sokayım? Kanser değilim ve kemoterapiye ihtiyacım yok” dedi. Fakat daha sonra başka bir şansı olmadığını düşünerek tedaviyi kabul etti. Başlangıçta verilen düşük doz kemoterapiden sonra daha iyi hisseden ünlü oyuncu, tedavi için söylediklerini tekrar düşünmeye başlamış.

Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, sinir sistemini zayıflatan bir hastalık.

Yıllarca hastalığının çok önemli olmadığını düşünen ve doktorların hastalığını yalnız bir anne olmasının üstünde yarattığı strese bağlayarak teşhisi geciktirilen ünlü oyuncu, yaşadığı zorlukları anlatarak MS hastalığı ile ilgili bilinç oluşturmaya çalışıyor. İki ay önce kemoterapiye başlayan Blair’in saçları dökülünce, çareyi saçlarını kazıtmakta buldu.

Salma Blair, hayatına devam edecek gücü oğlunda bulduğunu söyledi. Ünlü oyuncu röportajında , “Tek hayalim gece oğlumun yanına yatmak ve bana ihtiyacı olduğu her an onun yanında olabilmek.” dedi.