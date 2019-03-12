Muammer Ketenci: ‘Hatice’yi podyuma çıkardığım için pişmanım’

Bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurdu. 40 yaşındaki şarkıcı Hatice, izleyenleri şoke etti. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından, “Podyum neymiş! Dünyayı getirin, tozunu attırayım!” notunu düştü. Muammer Ketenci, bugün telefonla bağlandığı canlı yayında defilesinde sahneye çıkan Hatice’ye ateş püskürdü.

“İNSANLAR GÜNDEME GELMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR”

Modacı Muammer Ketenci, bir magazin programının canlı yayınına telefonla bağlandı. Hatice’nin kendi defilesinde kalçalarını göstermesine sitem eden Ketenci, şöyle konuştu: “Benim baş mankenim İpek Tanrıyar’dı. Hatice’nin bu hareketi yapacağını bilmiyordum. Ben sadece giydirip çıkarıyorum insanlar gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar.

“KAFAMDAN VURULDUM”

O hareketi yaptığını sonradan gördüm. Benim sosyal medyama bakanlar Hatice’nin paylaşıma çiçek gönderip harikasın demişler orada kafamdan vuruldum hepsini burada mahvettim. Böyle bir harekete siz nasıl harikasınız dersiniz dedim.

“HATİCE’Yİ PODYUMA ÇIKARDIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Ketenci sözlerine şu şekilde devam etti: “Hatice’ye niye böyle yaptığını sordum. ‘Ben de podyumda ne yaptığımı bilemedim’ yanıtını verdi. Böyle olaylar olduğu için ve onu podyuma çıkardığım için pişman oldum” ifadelerini kullandı.