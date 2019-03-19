Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci kaç yaşında ve nereli?

Muammer Ketenci son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Muammer Ketenci Hatice arasında yaşananların ardından hayatı merak konusu oldu. Peki Muammer Ketenci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü modacı Muammer Ketenci aslen Trabzonlu. Muammer Ketenci’nin adı Beyonce’nin bir albümü için tasarladığı büstiyer ile tüm dünyada duyulmuştu. İşte Muammer Ketenci hakkında merak edilenler…

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

1965 yılında İstanbul‘da dünyaya gelen ünlü modacı Muammer Ketenci'nin asıl soyismi Üstübicioğulları'dır. Babaannesinin Üstübicoğullarına gelin gittiğini ve kızlık soyadının Ketenci olduğunu belirten Muammer Ketenci marka oluşturmak için babaannesinin soyadını kullanmıştır.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim görmüştür.Aslen Trabzon Akçaabat‘lı olan Muammer Ketenci 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar işi ile uğraşmış ardından tekstile geçiş yapmıştır. Günümüzde İstanbul'da ve İstanbul dışında bir çok üniversite seminerler vermektedir.

Tasarladığı kıyafetler dünyaca ünlü isimler tarafındanda beğeni ile giyilmektedir. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok ünlü ile çalışan Muammer Ketenci en önemli ve dünyada ses getiren çalışması ise Amerikalı şarkıcı Beyonce'nin Crazy in Love albüm kapağı için tasarladığı büstiyer'dir.

Muammer Ketenci haute couture tasarımların yanı sıra, halkında rahatlıkla satın alıp kullanabileceği özel tasarım modellerden oluşan konsept ürünlerini, kendi adını taşıyan ticari markası altında çıkartmıştır.Evli ve iki çocuk babasıdır.

