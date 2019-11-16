Muazzez Abacı taburcu oldu

Alçılarını aldırmak için tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastaneye gelen Abacı’ya bir sürpriz de yapıldı. 72 yaşına basan Abacı’nın doğum günü için pasta kesildi. Abacı pasta sürprizi karşısında duygulanırken kendisi ile yakından ilgilenen doktorlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti.

SARGI DURACAK

Abacı’nın sağlık durumu hakkında bilgi veren doktoru ise şu açıklamayı yaptı: “Muazzez hanımın alçıları alındı, biraz daha sargı ile gezecek yürümesinde ve sahneye çıkmasında bir engeli kalmadı.”

Kendisi için kesilen pasta karşısında duygulanan Muazzez Abacı ise “En kısa sürede sahnelere dönmek istiyorum, döneceğim de, yeni şarkılarım var sevenlerimin beni özlediğini de fark ediyorum, onları yalnız bırakmayacağım” dedi.