Muazzez Abacı’dan ‘Değer’li çağrı
Programına alaturka eserlerle başlayarak sanat müziğine gönül veren misafirlerine tam anlamıyla müzik ziyafeti çeken Muazzez Abacı, ‘Vurgun’ şarkısını ise mekanı dolduranlarla birlikte koro halinde seslendirdi. Kırmızı kıyafeti ile oldukça şık bir görüntü sergileyen Abacı, “gençlerin değerlerimize daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bizlerden sonra bu bayrağı taşıyacak neferler gerek. Popüler kültürün içinde boğulup, bizim olan kıymetleri, değerleri sahipsiz bırakmayalım” sözleriyle büyük alkış aldı.