Muazzez Abacı’dan ‘Değer’li çağrı

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan en güçlü seslerinden Muazzez Abacı ve Arabesk müziğin en önemli yorumcularından Serkan Kaya peş peşe çıktıkları mekanda adeta kulakların pasını sildi.

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Programına alaturka eserlerle başlayarak sanat müziğine gönül veren misafirlerine tam anlamıyla müzik ziyafeti çeken Muazzez Abacı, ‘Vurgun’ şarkısını ise mekanı dolduranlarla birlikte koro halinde seslendirdi. Kırmızı kıyafeti ile oldukça şık bir görüntü sergileyen Abacı, “gençlerin değerlerimize daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bizlerden sonra bu bayrağı taşıyacak neferler gerek. Popüler kültürün içinde boğulup, bizim olan kıymetleri, değerleri sahipsiz bırakmayalım” sözleriyle büyük alkış aldı.