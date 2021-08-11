Muazzez Ersoy canlı yayında TRT’ye isyan etti

TRT Müzik'teki programında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, tepkisini canlı yayında, "İnşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir" sözleriyle dile getirdi.

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TRT Müzik kanalında her hafta ‘Sevgilerimle’ isimli program yapan sanatçı Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofonun sesinin iyi gelmediğini ve bunun kasıtlı yapıldığını iddia ederek isyan etti.

Muazzez Ersoy söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu iddia etti. Rejiye sorunun düzeltilmesini istedi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy'a iletti.

Ersoy bunun üzerine, “Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, ‘Rejide ses düzgün’. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şuanda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez. Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

“UMARIM MOBBİNG DEĞİLDİR”

Parçayı seslendirmeye devam ederken duran sanatçı, bu kez tepkisini daha yüksek perdeden dile getirdi: “Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani.”

Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.