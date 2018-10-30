Muazzez Ersoy: Saygıdeğer reisimizin de söylediği gibi…

İktidara yakınlığı ile tanınan Muazzez Ersoy, yeni açılan İstanbul Havalimanı ile ilgili "Saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt" dedi.

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Saray’daki davetleri kaçırmayan, iktidara yakınlığı ile tanınan, tutuklu bulunan organize suç çetesi lideri Adnan Oktar’ın davetinde sahne alan ve Oktar’a övgüler yağdıran şarkıcı Muazzez Ersoy, İstanbul Havalimanı’nın dünkü açılışındaydı. Havalimanı ile ilgili konuşan Ersoy,”Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt” dedi.

KOÇYİĞİT’İN GÖZLERİ KAMAŞTI

Açılışta yer alan ve yine Ersoy gibi iktidara yakınlığı ile tanınan Hülya Koçyiğit de yeni havalimanıyla ilgili şöyle dedi:

“Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdular. Cumhuriyetin 95. yılında bu eser muhteşem bir armağan, gurur verici. Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı. Allah hayırlı ve bereketli yolculuklar nasip eylesin.”