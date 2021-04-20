Muazzez Ersoy’dan müzik şirketine dava

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davalı şirketin avukatı katıldı. Davacı Muazzez Ersoy’un avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi. Davalı şirket avukatı, mahkemeden dosyanın bilirkişiden gelmesinin beklenilmesi talebinde bulundu.

Muazzez Ersoy’un avukatlarının mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde “Müvekkilimize ait eserlerin mali ve manevi haklarının ihlalinin durdurulmasını talep ediyoruz. Davalı Bonus Müzik Şirketi’nin söz konusu eserleri CD ve ses kaseti satışlarından elde etti gelirler nedeniyle müvekkilimize şimdilik 30 bin lira ödenmesini talep ediyoruz. Albümlerin internet ortamında izinsiz kullanılmasından dolayı ise davalıdan 30 bin lira talep ederiz” ifadeleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca “Davalının eserlerin internete kullanımından elde ettiği kazancın müvekkilimize ödemesini istiyoruz. Mahkeme sonuçlanınca verilen kararın tamamının davalı tarafından Türkiye’nin tirajı en yüksek 5 gazeteden birinde yayınlanmasını talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiden gelmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)