Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Mucize 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı, geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Mucize 2 Aşk filmi 6 Aralık günü vizyona girdi. İlk filmin devam niteliğinde filmde Mert Turak, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar rol arıyor. Peki Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi?

Yine 1960’lı yıllarda geçen hikayede engelli olan Aziz ile görücü usulü evlendiği karısı Mızgin, yeni bir hayat kurmak için başka bir kasabaya gider. Mucizeyi gerçekleştirmek isteyen Aziz, kasabada yaşayanların yardımını alır. İşte Mucize 2 filminin detayları…

MUCİZE 2 AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Mucize 2 Aşk” filminin çekimleri İzmir’in Foça ilçesi ve Kars’ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça’ya bağlı Yenifoça Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı’na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi.

60'lı yıllarda geçen filmde döneme ait nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan filmin çekimleri Foça, İzmir ve Kars'ta gerçekleştirildi. 7000 kostümün hazırlandığı film için 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.

MUCİZE 2 FİLMİ OYUNCULARI

Mucize 2. Aşk'ta Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen, Suna Selen, Erol Aksoy, Metin Yıldız, Nazmi Kırık, Zekeriya Karakaş, Hakan Can Kargidanoğlu, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Berna Sülün ve Ali Sürmeli, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Ayda Aksel gibi isimler rol alıyor.

MUCİZE 2 AŞK FİLMİ KONUSU

Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. İlk film izleyicisini, 1960’lı yıllara götürüyor ve darve sürecinin etkilerini fakir halk üzerinden gösteriyordu. Başrolüne ise Mert Turak ile Talat Bulut’u alıyordu. Şimdi ise Mucize Aşk filmiyle Doğu’da yaşayan engelli bir genç olan Aziz’in sevgiyi keşfetmesi konu ediniliyor. Aziz ve Mızgin, görücü usulüyle evlendirilirler. Böylece ikili birlikte yaşama tutunma mücadelesi verecektir.