Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayında! Mucize Doktor 9. son bölüm izle

Mucize Doktor 9. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor yine diziseverleri ekrana bağlamayı başardı. Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mucize Doktor 9. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisi her Perşembe akşamı FOX TV’de yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde; Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali'nin hastanedeki geleceğidir.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ali Vefa bir hastanın daha hayatına dokunabilecek mi? #MucizeDoktor'un yeni bölüm fragmanı burada! @mucizedoktorfox https://t.co/UFFnupUE1Z — FOX (@FOXTurkiye) November 7, 2019

MUCİZE DOKTOR 9. SON BÖLÜM İZLE

Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju'nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju’nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır.

Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.