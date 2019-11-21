Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 11. son bölüm izle

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer.
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MUCİZE DOKTOR 11. SON BÖLÜM İZLE
İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.
Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır.
Bir hastanın ailesi Ali'yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali'nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.