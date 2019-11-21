Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 11. son bölüm izle

Mucize Doktor 10. son bölümü FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 11. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 11. SON BÖLÜM İZLE

İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.

Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır.

Bir hastanın ailesi Ali'yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali'nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.