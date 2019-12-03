Mucize Doktor 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali ve Ferman arasındaki sınırlar kalkıyor

Mucize Doktor 13. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali'nin hastalara yaklaşımından rahatsız olan Ferman, onu bir bakım evine götürüyor. İşte Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı...

Mucize Doktor 13. bölüm fragmanında Ali’nin bir hastasının çocuğu için bakım evi önermesi Ferman’ı çileden çıkarıyor. Ferman anlatmak istediklerinin daha iyi anlaşılması için Ali’yi bir bakım evine götürüyor. Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı ve gelecek bölüme dair merak edilenler…

MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜM 2. FRAGMAN



MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜM FRAGMANI



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır.

Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.